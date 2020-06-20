مقتل جندي تركي خلال اشتباكات مع مقاتلين أكراد في شمالي العراق

قتل جندي تركي خلال اشتباكات مع مقاتلين أكراد في شمال العراق، وفاق لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم، في نبأ عاجل.

وكان الطيران الحربي التركي، جدد في وقت سابق، اليوم، استهدافه مواقع في شمال العراق، وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات التركية على شمال العراق إلى 5 مدنيين، ونقلت قناة "العربية" الإخبارية، عن حزب العمال الكردستاني تأكيده إصابة 47 جنديا تركيا خلال العمليات.

وقالت القناة الإخبارية، إن 3 مدنيين عراقيين قضوا في قصف جوي تركي على دهوك.

وفي وقت سابق، أكد مسؤول عراقي محلي، اليوم، مقتل مدني بغارة جوية تركية في شمال البلاد، في ثالث أيام عملية عسكرية جوية وبرية تشنها أنقرة في شمال العراق ضد عناصر حزب العمال الكردستاني.

وقال المسؤول في ناحية برادوست بمحافظة دهوك، شمال العراق، طالباً عدم كشف هويته، إن "راعي أغنام قتل في قصف للطيران التركي" على المنطقة فجر اليوم.

وكان الجيش العراقي، أعلن الثلاثاء الماضي، أن 18 طائرة تركية اخترقت الأجواء العراقية وصولا للشرقاط، مؤكدا أن القصف التركي تصرف استفزازي وانتهاك للسيادة داعيا لعدم تكراره.

واستدعت وزارة الخارجية العراقية، السفير التركي في بغداد وسلمته مذكرة احتجاج على الانتهاكات الحاصلة للسيادة العراقية.