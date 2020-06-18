تركيا تخطط لإنشاء قواعد عسكرية في شمال العراق

كشف مسؤول رفيع المستوى من وزارة الدفاع التركية لوكالة أنباء رويترز، أن تركيا تخطط لإنشاء قواعد عسكرية جديدة في شمال العراق.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه القوات المسلحة التركية عملياتها العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، بينما أكد مسؤول تركي أن هناك اتصالات بين مسؤولين أتراك ومسؤولين عراقيين وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

ولم يرغب هذا المسؤول في الكشف عن اسمه، لكنه كان أحد العاملين بوزارة الدفاع التركية، وأكد أن تركيا تخطط لبناء قواعد عسكرية مؤقتة على الحدود بين العراق وتركيا.

وأكد المسؤول أن تركيا تمتلك بالفعل 10 قواعد مؤقتة، وتنوي تأسيس المزيد، مشيرًا إلى أن العملية العسكرية لتركيا في شمال العراق مستمرة، وليس لها مدى معين، حتى تصل إلى هدفها.