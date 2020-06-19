تركيا تواصل اعتدائها على العراق وتدمر أهدافا في هفتانين

تواصل القوات التركية اعتدائها على السيادة والأراضي العراقية، حيث نشرت وزارة الدفاع التركية، فجر اليوم، مقطع فيديو يرصد لحظات قيام عناصر الكوماندوز المشاركة بعملية "مخلب النمر" بمنطقة هفتانين شمالي العراق، بضرب أهداف للمسلحين الأكراد.

وأشارت الوزارة عبر "تويتر" إلى أن العملية تتواصل بنجاح كما هو مخطط له، وأن عناصر الكوماندوز تواصل تدمير ملاجئ، ومخابئ، ومواقع لحزب العمال الكردستاني في المنطقة، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وأرفقت الوزارة منشورها بمقطع فيديو يرصد لحظات ضرب تلك الأهداف من قبل الكوماندوز.

وشنت طائرات ومدفعية تركية غارات على نحو عشرين موقعا في قضاء زاخو بمحافظة دهوك شمال العراق، وأفاد مراسل العربية بمقتل عدد من الجنود الأتراك خلال عملية للإنزال الجوي بالمحافظة.

وقبل ذلك، قصفت مروحيتين تركيتين مواقعَ جبلية بمحافظة دهوك بإقليم كردستان.

كان الجيش العراقي أعلن، الثلاثاء، أن 18 طائرة تركية اخترقت الأجواء العراقية وصولا للشرقاط، مؤكدا أن القصف التركي تصرف استفزازي وانتهاك للسيادة داعيا لعدم تكراره.

في حين استدعت وزارة الخارجية السفير التركي في بغداد وسلمته مذكرة احتجاج على الانتهاكات الحاصلة للسيادة العراقية.