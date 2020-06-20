رئيس "محلية النواب": قانون "السايس" ينهي ظاهرة الابتزاز السلبية

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، إن قانون "السايس"، جرى التصديق نهائيا عليه، وليس قانونا لتقنين أوضاع السياس، وذلك لأن البرلمان لا يقنن وضع غير مشروع، لكنه ينظم الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن القانون سيكون له قيد تشريعي يلزم من خلاله، كل محافظات الجمهورية، بحصد أعداد الشوارع بها، من خلال وزارتي التنمية المحلية والداخلية، مع تحديد تصميم معين لطرحه بمزايدة عامة، لشخصيات اعتبارية شركات أو أفراد.

وأوضح أنه لتطبيق وتنظيم ذلك، سيتم طرح كراسة للشروط بها المواصفات التي أقرها القانون، لإنهاء حالة الابتزاز من السياس في مصر، كظاهرة سلبية.