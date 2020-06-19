عاجل.. وزير الخارجية: مصر تلجأ رسميا لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن بيانا قد صدر يحيط الشعب المصري والمجتمع الدولي بأن مصر تقدمت بطلب لمجلس الأمن لإحاطته بشأن يمس الأمن والسلم الدوليين؛ وذلك نظرا لتعثر المفاوضات التي دعت لها السودان وهي دعوة مقدرة ومشكورة من السودان ولكن لم تؤت بثمار من الجانب الأثيوبي بل وتم التراجع عن نتائج توصلنا لها مسبقا.

وأضاف شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة "MBC مصر"، أنه تمت مطالبة مجلس الأمن دعوة الأطراف للتفاوض وعدم أخذ قرارات أحادية، مؤكداً أن مصر لا تسعى لأي تصعيد أو خلق توتر ولن تسعى للحلول التي لا تخدم مصالح الدول الثلاثة، وصلنا لهذه النقطة وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته وقرارت مجلس الأمن ملزمة وخرقها يترتب عليه قرارات أكثر قوة.

وتابع شكري: "مصر سبق وأن وضعت خطاب شارح بتاريخ المفاوضات وجهود مصر من أجل التوصل لإتفاق ولكن لم تطلب مصر شئ محدد، ولكن لإعلام المجلس بما يتم والسودان أيضا شرحت موقفها وأثيوبيا، هذه المرة تبعث خطاب بطلب بجلسة لمناقشة الأمر، وهو طلب يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بهدف منع أي تفاقم للموقف".