نقل ممرض بـ"عزل أبوخليفة" إلى المستشفى العام بعد إصابته بجلطة

قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن أحد الممرضين بمستشفى العزل أصيب اليوم بجلطة فى القلب نتيجة بعض المضاعفات أثناء العمل وتم نقله للمستشفى العام بالإسماعيلية للكشف عليه تحت قيادة طاقم طبي متخصص بقيادة الدكتور أحمد شبل.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن الممرض شعر بألام في الصدر أثناء العمل وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين أنه مصاب بجلطة، وتم نقله إلى غرفة العمليات بقسم القلب بالمستشفى العام وأجرى عملية بإشراف المسئولين بالقسم وخرج من غرفة العمليات بصحة جيدة، مؤكدا أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تواصلت معه للاطمئنان على حالة الممرض.