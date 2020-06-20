الاتصالات: 150 خدمة "أون لاين" في بورسعيد.. وطفرة بالخدمات قريبا

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة تسعى لإيصال خدمات حكومية عبر مختلف الوسائل الرقمية، إلى كل المواطنين عبر تطوير البنية التكنولوجية التحتية.

وأضاف "طلعت"، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن مشروع مصر الرقمي، ستشارك فيه كل هيئات الدولة لإنجاحه، حتى يشعر المواطن المصري، بالتحول الرقمي بشكل صحيح، موضحا أن هناك ما يقرب من 150 خدمة في محافظة بورسعيد يتم تقديمها أون لاين، ولا يحتاج المواطن فيها إلى التوجه للمقر الحكومي، من أجل الحصول عليها.

وأكد أنه بالنسبة للمنظومة المتعلقة بتقديم الخدمات الحكومية المرقمنة، فستشهد طفرة كبرى، خلال النصف الثاني من العام الجاري 2020: "الموطن هيدخل على البوابة، حتى يحصل على ما يريد من خلالها، بخلاف وجود تطبيقات على المحول".

وأشار إلى أنه بالنسبة للأشخاص الذين يجدون صعوبة في التعامل مع الخدمات الـ"أون لاين"، سيتوجه إلى مكاتب البريد، وهي من ستساعده، بخلاف تدشين خدمة صوتية عبر أحد مراكز الاتصال، ويتم تسديد الأموال عبر شركات الدفع المختلفة.