أخصائي جراحة صدر بالصين: الحكم على ظهور موجة ثانية من كورونا مبكر

أكد الدكتور علي الوعر أخصائي جراحة الصدر بمدينة ووهان بالصين، إنه من المبكر الحكم بظهور موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الحكم بموجة ثانية، يلزمه ظهور عدة بؤر للمرض، وهو مالم يحدث في الصين.

وقال الوعر، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن ما حدث هو ظهور بعض البؤر المرتبطة بسوق بكين، مؤكدًا أن الصين ظلت 56 يوم بدون تسجيل اصابات جديدة ثم ظهرت الإصابات في أحد الأسواق في بيكين.

وأشار الوعر، إلى أنهم وجدوا الفيروس موجود على لوح تقطيع السالمون في أحد الأسواق، مؤكدًا أن الأسماك بريئة من نقل الفيروس، وأنه قد يكون تعرض للتلوث من عمال التعبئة.

وأكد الوعر، أن هناك 5 لقاحات في الصين في المرحلة الاخيرة للتجارب السريرية وأن هناك لقاحين بالتعاون مع كندا والبرازيل متوقعًا ظهور اللقاح نهاية هذا العام أو بداية العام القادم.