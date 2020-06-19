وزير الخارجية الأمريكي يشن هجوما حادا على الصين

شن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم، هجوما حادا على الصين، وقال: "نواجه مع حلفائنا الأوروبيين التحديات التي تطرحها الصين"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وتدهورت العلاقة بين واشنطن وبكين منذ تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وإلقاء الولايات المتحدة اللوم على الصين في انتشار الجائحة.

وحذر الأوروبيين بقوله، إن "الاعتماد على الصين يعني التخلي عن هويتنا"، وأضاف بومبيو: "الحزب الشيوعي الصيني يفرض علينا خيارات لا نريدها".

وانتقد الوزير الأمريكي، "سجل حقوق الإنسان للحزب الحاكم في الصين".