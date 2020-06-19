شكري: يجب أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤوليته في المفاوضات مع إثيوبيا

انتقد سامح شكري وزير الخارجية المصري، تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي، في لقائه النطول مع وكالة الأسوشيتدبرس.

وقال شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة "MBC مصر: "هو تحدث عن أمور لم تلوح بها أبدًا، فنحن ساعون إلى الوفاق والسلام والتوصل إلى التوافق، وهو شيء مؤسف ولكن علينا الاستمرار في جهودنا تجاه سياساتنا الداعمة للعلاقات الوطيدة مع الأشقاء الأفارقة".

وأضاف: "لجأنا إلى مجلس الأمن، والمواقف التي ستظهر في الدول بمجلس الأمن ودائمة العضوية لها علاقات متشعبة ولديها قدرات تستطيع أن تؤثر بها على مواقف الأطراف، من خلال مداولات المجلس".

وتابع: "يجب البعد عن التصعيد وأي توتر، وهو ما لا يتسق مع التصريحات الصادرة من قبل وزير الخارجية الإثيوبي". وأردف: "يجب أن يضطلع مجلس الأمن بسرعة بمسؤوليته، خاصة مع اقتراب الموعد الذي حددته إثيوبيا لبداية الملء وعليه ان يعمل وأعضاء مجلس الذين يمثلون المجتمع الدولي وعضوية الأمم المتحدة عليهم تناول هذا الأمر بجدية والحسم اللازم".

وأتم: "وذلك نظرا لأهمية اللازم وأهمية القضية التي تهم ما يفوق 150 مليون مواطن مصري وسوداني وألا يتعرضوا لأي ضرر جسيم ، والتعاون روح مغايرة تماما لما صدر عن وزير الخارجية الإثيوبي".