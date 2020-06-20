طلعت: مبادرة "مستقبلنا الرقمي" لتدريب 100 ألف شاب مجانا بـ3 تخصصات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة أطلقت مبادرة "مستقبلنا الرقمي"، وذلك بعد تعاقد الوزارة مع إحدى الشركات العالمية الكبرى، المتخصصة في التعليم عن بعد، وفيها يتم تدريب 100 ألف شاب مجانا، على 3 تخصصات من تكنولوجيا المعلومات، وهم "علوم البيانات، التسويق الرقمي، تصميم وبناء المواقع الإلكترونية"، وهما الأكثر شيوعا في سوق العمل العالمي.

وأضاف "طلعت"، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن المبادرة متواجدة على موقع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة للوزارة، ويستطع أي شاب الالتحاق بالمبادرة مجانا، وسيتم تدريبه عبر متخصصين يساعدونه في تفهم المواد العلمية، واجتياز الخبرات للتأهل في تلك التخصصات، موضحا أن هناك مبادرة أخرى، "شغلك من بيتك"، ويتم من خلالها مساعدة الشباب في الالتحاق بسوق العمل العالمي، من خلال وجوده في منزله ومحل إقامته.

وأكد أن الوزارة وقعت اتفاقية مع بنك ناصر الاجتماعي، لتوفير قروض للشباب بفائدة 5%، لشراء حاسب آلي حتى يستطيع أكبر عدد من الشباب، أن يقتني حاسب آلي بقرض ذا فائدة قليلة، على فترة طويلة، ومن ثم الالتحاق بالمبادرة.