الاتصالات: مشكلة بطء الإنترنت سببها أجهزة الراوتر بداخل المنازل

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن للوزارة دور محوري في الانتقال إلى العاصمة الإدارية، حتى تنتقل الحكومة نقلة نوعية وليست ديمجرافية فقط: "هتنتقل بأداء مختلف، أهم سماته هو أداء تشاركي".

وأضاف "طلعت"، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن المواطن سيتمكن من الحصول على خدماته عبر الوسائل الرقمية المختلفة، وهو في مكانه دون انتقال عبر الإنترنت أو مكاتب البريد المختلفة، موضحا أن المواطنين لن يكونوا بحاجة للذهاب إلى العاصمة الإدارية، من أجل إنجاز خدماتهم المختلفة.

وأكد أنه تم تدشين مبادرة لطرح مواقع تحديدها وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، مجانا للطلاب، مشيرا إلى أننا ندرس المرحلة الثانية من تطوير البنية المعلوماتية، في الوقت الحالي.

وتابع: "تنفيذ المرحلة الثانية من رفع كفاءة الشبكة في النصف الثاني من 2020، لمواجهة الأحمال المتوقعة، حيث أنه قبل جائحة كورونا، كانت ساعات ذروة استخدام الإنترنت 6 ساعات، ولكن بعدها وصلت لـ15 ساعة، وأغلب مشكلات البطء في الإنترنت، بسبب أجهزة الراوتر بداخل المنازل، وأقل جهاز يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس، يبلغ سعره 1000 دولار، وهو ليس بإمكان عدد كبير من المواطنين".