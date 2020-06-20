وزير الري السابق: إثيوبيا تتصرف بطريقة أكبر من حجمها وقدراتها

قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري والموارد المائية السابق، إن إثيوبيا تتصرف بطريقة أكبر من حجمها وقدرتها، وقد تصل إلى الانتحار، "فاتحة صدرها جامد بشكل مبالغ فيه، وأكيد وراها حد، والأجهزة المصرية أكيد عارفة ده، ومش عارف مين وراها"، هل إسرائيل فقط أم لا؟

وأضاف علام، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على فضائية MBC Masr، أن وزير الري المصري الدكتور محمد عبدالعاطي، قال إن إثيوبيا لا تريد إتفاقية، لأن الطريقة المثلى واستراتيجياتها المعمول بها، هي الهيمنة على جميع الموارد المائية التابعة من الأراضي الأثيوبية، وفعلت ذلك في السابق مع كينيا، من خلال بناء 3 سدود، وكان أحدهم ارتفاعه 280 متر بمعنى أنه اطول من عمارة 90 دور.

وتابع: فعلت ذلك أيضا مع الصومال، وأتلفت مساحة زراعية مقدارها 100 ألف فدان، وبها عشرات من القناطر، وتحاول أن تفعل ذلك الآن، مع مصر والسودان وجنوب السودان، وبالتالي فإن مصر والسودان، على أفرع نهر السوباط بين السدين.

وأكد، أنه حتى الآن، لا نملك أي معلومات عن هذين السدين سواء بحجج التنمية أو غيره، وتقوم في البداية ببناء سد صغير، وتستمر في تكبيره حتى تحصل على معظم المياه.