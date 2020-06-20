وزير السياحة: "بعض الفنادق زودت على الإجراءات التي فرضتها الدولة"

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة، إن وزارة السياحة وجهت الدعوة لحوالي 35 مراسلًا إقليميا ومحليًا، في شرم الشيخ، ووكالات الأنباء الرئيسية حضرت.

وأضاف خلال حواره عبر سكايب، مع الإعلامي عمرو أديب، خلال حلقة الجمعة، من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "حضرنا التعامل على متن الطائرة وحضرنا إجراءات التفتيش والتعقيم، ودخلنا الفندق والمطعم والبار والبسين والشواطئ والمطبخ، وزودوا عن اللي إحنا طلبناه، لأنهم خايفين على السياح والعمالين والموظفين".

وتابع: "أحد الفنادق التي زرتها، قال مفيش مينيو، فيه بار كود لاختيار الطعام من خلال كل منضدة، شفت التسكين بالموبايل أبلكيشن، من خلال الباركود، وشوفت المطابخ والتقيت العمال وسألت العمال، الأول قالي كنت بنزل كل 20 يوم، دلوقتي 60 يومًا وفاهم إن ده للصالح العام، وكلهم شافوا لما أكل عيشهم، وقف ايه اللي حصلهم، فكلهم حريصين على صحتهم وصحة زملائه، والخطأ مش وارد، لأن لو حصل مشكلة هتبقى كبيرة".