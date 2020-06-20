الاتصالات: إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية بـ4 مباني ومركز بحثي

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن كلفة إنشاء "مدينة المعرفة" في العاصمة الإدارية، ستصل لـ2 مليار جنيه، وتشتمل مرحلتها الأولى على إنشاء 4 مباني ومركز بحث وتطوير، بخلاف إنشاء جامعة متخصصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف "طلعت"، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن القيادة السياسية عقدت العزم، بأن يكون الانتقال للعاصمة الإدارية نوعيا، وليس ديمجرافيا فقط.

وأوضح أن الحكومة سخرت كل إمكاناتها لنقل العاصمة الإدارية الجديدة لنظام "اللا ورقي"، ويستم تبادل البيانات والمستندات إلكترونيا بشكل كامل.

وأكد أن الحكومة ستكون تشاركية، بشكل كامل ما سيكون له مردود أكبر على المواطنين عبر تبادل البيانات والمستندات فيما بينها بشكل أسرع، من أجل تقديم خدمات بشكل أفضل للمواطن، عبر شباك وجهة واحدة، بدلا من الذهاب لأكثر من جهة للحصول على خدمته.

وتابع: "بالنسبة لخدمات الجيل الخامس، فهي خدمة معنية بشكل أكبر بالإنترنت، وتواصل الآلات بالمصانع والمؤسسات الكبرى والمستشفيات، أكثر من استخدام الأفراد ليها، وسعر الجهاز المحمول الذي يدعم استخدام خدمات الجيل الخامس مش أقل من ألف دولار، وده سعر غالي جدا بالنسبة لأغلب المواطنين".