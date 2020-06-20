وزير الاتصالات: حددنا العمالة غير المنتظمة عبر تحاليل الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة استخدمت تكنولوجيا تحليل الذكاء الاصطناعي، في تحديد العمالة غير المنتظمة، التي حصلت على منح من الدولة قدرها 500 جنيه.

وأضاف "طلعت"، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن الوزارة للتغلب على المعوقات البشرية، مثل وجود أمية تكنولوجية، أو عدم استخدام البعض للخدمات المقدمة عبر الإنترنت، موضحا أنه سيتم تقديم خدمات لهؤلاء من مكاتب البريد المختلفة، التي ستساعد من لا يستطيع التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة، والإجابة على أسئلتهم.

وأكد أن مشروع الرقمنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة للمواطنين، ستكلف الدولة 6 مليار جنيه: "لكن المشروع في منتهى الأهمية، وينقل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن نقلة نوعية كبيرة".

وأشار إلى أن التعامل مع التكنولوجيا بشكل موسع، يمكن تطويعه في مختلف مجالات الأعمال، ومن الممكن أن يمتهن الشباب تلك التخصصات المختلفة: "مع تطور التكنولوجيا ووسائل الاتصالات، أصبح سوق العمل لا يقتصر على المكان اللي أعيش فيه، وهناك سوق عالمي من الممكن أن ألتحق بعمل في دولة أخرى وأنا بمكاني دون الحاجة إلى سفر".