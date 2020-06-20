الاتصالات: أنفقنا 30 مليار جنيه لتعزيز شبكات الإنترنت العام الماضي

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تعمل حاليا على رفع كفاءة شبكات الإنترنت خلال النصف الثاني من العام الجاري وذلك لمواجهة أية أحمال متوقعه مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأضاف "طلعت"، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه لتطوير خدمات الإنترنت، أنفقت الدولة مايقرب من 30 مليار جنيه العام الماضي، ما عزز من صمود تلك الشبكات مع تزايد استهلاك المواطنين عليها بسبب جائحة كورونا.

وأوضح أنه وقبل جائحة كورونا، كان متوسط استهلاك المواطنين 6 ساعات يوميا، فيما بات حاليا يقرب من 15 ساعة، ما يعكس وجود كثافة شديدة على الاستهلاك للعمل والتعليم عن بعد.

وأكد أن متوسط سرعات الانترنت بعام 2019 بلغت حوالي 5.7 ميجابت/ الثانية، وحينها كان تريتب مصر أفريقيا بالمركز الـ43، بينما عملت الوزارة جاهدة، على تطوير تلك الخدمات حتى بلغت حاليا أكثر من 30 ميجابت/ الثانية، لتستحوذ مصر على المرتبة الثانية إفريقيا وفق تقرير منظمة Ookla العالمية، مشيرا إلى أنه وبعد زيادة سرعات الإنترنت فلن يكون هناك زيادات في الأسعار بعد زيادة السرعات.

وتابع: "بالنسبة لبطئ الخدمة اللي بيقابلها البعض بيكون سببها سوء أجهزة الراوتر الموجودة في المنازل وعدم مواكبتها للسرعات الجديدة، حتى قامت بعض الشركات في إتاحه نظام التقسيط للراوتر بـ5 جنيه شهريا".