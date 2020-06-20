العناني: أحواض المطابخ في فنادق المدن السياحية ستفتح بالركبة

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة، إنه ركب العبارة بين الغردقة إلى شرم الشيخ، مشيرًا إلى أنه يمكن قطع المسافة بين المدينتين، بواسطة تلك العبارة في غضون ساعتين ونصف.

وأضاف خلال حواره عبر سكايب، مع الإعلامي عمرو أديب، خلال حلقة الجمعة، من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "شاهدنا مستشفى شرم الشيخ الرائع، وجعلت وكالات الأنباء العالمية التي رافقتنا، تقوم بتصوير 36 جهاز تنفس صناعي".

وحول اهتمامه بتفاصيل تطبيق الإجراءات، قال: "غيرت سلة المهملات في فندق زرته بشرم الشيخ، لأنها كانت تفتح بالأيدي، وجرى استبدالها بسلات تفتح بالقدم، وأحواض المطابخ تفتح بالركبة حتى لا تستخدم اليد".