كورونا يؤجل الفرحة.. عروسان يعطلان زفافهما 4 مرات بسبب الفيروس

حكى فالفير جمال ومارتينا سعيد، تفاصيل تأجيل حفل زفافهما 4 مرات بسبب إجراءات مجابهة فيروس كورونا.

وقال فالفير، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إنهما حجزا في شهر فبراير الماضي، على أن يكون زفافهما في إبريل، ولكنهما أجلا الحفل، ثم أجلاه ليونيو، ونظرًا لاستمرار الجائحة والإجراءات الاحترازية، تم تأجيله لـ14 يوليو، ثم تأجل حفل الزفاف لـ2 أغسطس.

وأوضحت مارتينا، أنهم كانا يتمنيا الزواج، لكن الكنيسة كانت متوقفة، وفور ما فتحت الكنيسة لآداء قداسات الزفاف، اشترطوا عليهم أن يكون الحضور 12 شخص فقط، وعائلتها هي فقط 8 أفراد: "فاضطرينا نأجل ومش عارفين أخر التأجيل".