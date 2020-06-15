فض حفل زفاف في حملة مفاجئة لرئيس مدينة منيا القمح

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز منيا القمح، محافظة الشرقية، حملات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره تنفييذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الأقليم.

وترأس محمود المراسى رئيس مركز ومدينة منيا القمح، حملة للمرور الميداني لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بنطاق المدينة طوال اليوم، حيث تم رفع القمامة ونقلها للنقطة الوسيطة بأرض الفدان ثم إلى المقلب العمومي بمدينة مشتول السوق، حفاظاً على صحة المواطنين.

وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية من الساعة 6 مساءا وحتى 6 صباح اليوم التالي، قام رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بمتابعة تنفيذ قرار غلق المحال التجارية والمقاهي بالمدينة والقرى، حيث تم المرور على الوحدات المحلية بمناطق (التلين – السعديين –الصنافين – ملامس –المحمدية) لمتابعة مدى التزام جميع المواطنين والمحلات بقرار الغلق وحظر التجوال.

وأثناء المرور المفاجىء بعزبة المراكبية التابعة للوحدة المحلية بملامس تم ضبط حفل زفاف، أقامه بعض الأهالي، وتم فض العرس فى حينه وذلك لمنع التجمعات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

كما تم رصد عدد 6 محلات تجارية تعمل بعد توقيتات الحظر المقررة للأنشطة التالية (مقلة – محل عصير قصب – مطعم – أدوات منزلية – محل بيع خضار – صالون حلاقة)، وتم على الفور غلق هذه المحلات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح، بتطهير وتعقيم عدد من المنازل بنطاق المدينة خاصة التي تشهد وجود حالات إصابات بفيروس كورونا بها، ويخضعون لإجراءات العلاج والعزل المنزلي، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة جميع القاطنين بالمنطقة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.