الصحة العالمية: كورونا يتسارع والأسوأ في الأمريكيتين

قالت منظمة الصحة العالمية إن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تتسارع، وإن عدد حالات الإصابة، أمس الأول الخميس، بلغ 150 ألف حالة، وهو أكبر عدد للإصابات في يوم واحد، وإن ما يقرب من نصف هذا العدد سُجل في الأمريكيتين.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في إفادة صحفية عبر الإنترنت من مقر المنظمة في جنيف: "العالم في مرحلة جديدة وخطيرة الفيروس ما زال ينتشر بسرعة، ما زال فتاكا، وما زال معظم الناس يتأثرون به بسرعة".

وأظهر إحصاء لوكالة "رويترز" للأنباء، أمس الجمعة أن عدد من أصيبوا بكورنا المستجد في العالم زاد على ثمانية ملايين و530 ألف شخص بينما توفي 453834 مريضا.

وحث جيبريسوس، الذي تعرضت قيادته لمنظمة الصحة العالمية لانتقادات شديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الناس على الإبقاء على التباعد الاجتماعي وأقصى درجات الحيطة.

وأضاف المدير العام للمنظمة، أن هناك عددا كبيرا من الحالات الجديدة في جنوب آسيا والشرق الأوسط.

ولفت خبير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك ريان الانتباه إلى الوضع في البرازيل التي قال إن 1230 شخصا ماتوا فيها بمرض كوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين السابقة.

وأشار ريان، إلى أن نحو 12 في المئة من حالات الإصابة في البرازيل لعاملين في قطاع الصحة وأشاد بشجاعتهم في التصدي للجائحة.

والبرازيل ثاني أكثر الدول تضررا بعد الولايات المتحدة إذ بلغ عدد حالات الإصابة فيها 978142 حالة وتوفي 47748 مريضا.