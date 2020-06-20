عضو بـ"الخير" التركي: انتقال 3 من الشعوب الديمقراطي لحزب أردوغان مؤامرة

وجه عضو حزب الخير في تركيا، أوميت ديكباير، انتقادا شديد اللهجة، تعليقًا على انتقال 3 أعضاء مجالس عن بلديتي "ماردين" و"ماديت" التابعين لحزب الشعوب الديمقراطي، إلى حزب العدالة والتنمية، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

ووفقا لما نشرته جريدة "جون بويو" فإن رؤساء البلديات الثلاثة الذين انتخبوا أعضاء لمجالس بلديتي ماردين وماديت عن حزب الشعوب الجمهوري منذ 9 أشهر، قد أعلنوا استقالتهم وانضمامهم إلى حزب العدالة والتنمية، وهو ما دفع عضو حزب الخير أوميت ديكباير إلى تدوين تغريدة من خلال حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا: "لاحظوا لقد بدأوا للتو مؤامرتهم. إنهم أصدقاء قدامى في الأساس".

وذكرت صحيفة "تي 24"، أن كلًا من هافا بالجي، وعدنان أغرمان، وبالجي أكجول، قد أعلنوا استقالتهم من حزب الشعوب الديمقراطي، ونقلت الصحيفة عن هافا بالجي، أن الاستقالة تأتي بسبب أنهم لم يجدوا ما كانوا يبحثون عنه من أجل مستقبل مدينتهم، وأن هناك انفصالًا جزئيًا بسبب التمييز الحزبي، لذلك قرروا الانتقال لحزب العدالة والتنمية.

وذكرت الصحيفة، أن حزب العدالة والتنمية الذي يدشن لقوانين تمنع انضمام أعضائه المنشقين إلى أحزاب أخرى، قد قبل انضمام الأكراد المنشقين في حفل أقيم في قاعة المؤتمرات بمركز مدينة ماديت للتعليم العام بمشاركة عمدة المدينة.