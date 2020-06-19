تركيا: ارتفاع وفيات كورونا إلى 4905.. والإصابات تتجاوز 185 ألفا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم، تسجيل 23 حالة وفاة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع عدد الوفيات إلى 4905 حالات، فيما ارتفعت الإصابات إلى 185245 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأوضح قوجة في تصريح صحفي، أنه تم تسجيل 1214 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 185245 حالة.

وأضاف الوزير التركي، أن 1494 مريضا تماثلوا للشفاء اليوم ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم إلى 157516 مصابا، في حين يرقد 769 مريضا في وحدات العناية المركزة بينهم 310 مرضى يستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشار قوجة، إلى أن المختبرات الطبية أجرت اليوم، 41316 تحليل للكشف عن الفيروس ليرتفع عدد التحاليل التي أجريت منذ انتشار كورونا المستجد في تركيا إلى نحو 2.863 مليون تحليل.