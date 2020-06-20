"نقل النواب": فتح مستشفيات التأمين لمصابي كورونا حل مؤقت لإنقاذهم

أشاد النائب محمد عبدالله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بقرار الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، بدخول مستشفيات التأمين الصحي على خط خدمة إصابات الفيروس المستجد، بعدما تصاعدت أزمة المستشفيات في مصر، لا سيما مع الارتفاع الملحوظ في مصابي كورونا، الذين يبحثون عن مكان في مستشفيات العزل.

وأوضح زين الدين أن هذا القرار يمثل حلا مؤقتا لإنقاذ المرضى، خصوصًا من الفئات الأكثر احتياجا، مع توجيه الوزارة بعدم تحصيل أي رسوم كشف أو أدوية أو فحوصات طبية تشمل الأشعة والتحاليل، من غير منتفعي التأمين الصحي عند تقديم الخدمات لهم في مستشفيات التأمين التي تقدم خدمة العزل والفرز.

وأضاف أن هذه الخطوة تنقذ مزيدا من الأرواح، وتمنع استغلال بعض المستشفيات الخاصة للأزمة التي نمر بها، مشيرا إلى أنه بالوقت ذاته يعتبر حلا مؤقتا وعلى الدولة إقامة مستشفيات ميدانية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من مصابي كورونا.