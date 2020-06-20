يمنع تكاثر فيروس كورونا.. كل ما تريد معرفته حول عقار "إيفرمكتين"

نشرت جامعة موناش في أستراليا مؤخرًا، بحثًا حول أهم الأدوية المضادة للفيروسات، وأفاد بأن عقار الإيفرمكتين، وهو دواء يستخدم على نطاق واسع، لعلاج بعض الأمراض الطفيلية في البشر وحيوانات المواشي، ويمنع تكاثر فيروس كورونا داخل خلايا الجسم، فضلا عن الاستنتاج الحذر الذي توصل إليه المؤلفون، الذي أفاد بأن الإيفرمكتين "يستدعي إجراء مزيد من التحقيق حول الفوائد المحتملة في البشر".

ووفقا لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، فإن إيفرمكتين ظل لعقود طويلة يستخدم كدواء بيطري، للوقاية والعلاج من بعض الديدان الطفيلية الداخلية والخارجية، وبعد ذلك تم استخدامه للعلاج البشري، لمجموعة متنوعة من الديدان الطفيلية، وكذلك قمل الرأس والجرب.

أبرز المعلومات عن عقار إيفرمكتين

-هو دواء يستخدم بوصفة طبية فقط يأتي كأقراص يمكن تناولها عن طريق الفم، أو كريم موضعي أو غسول موضعي، والأسم التجاري له Stromectol.

-يستخدم الإيفرمكتين الفموي عادة لعلاج الالتهابات الطفيلية في المسالك المعوية أو على الجلد أو العينين.

وفقا للموقع الطبى "WebMD" ينتمي Ivermectin إلى فئة من الأدوية تعرف باسم مضادات الديدان، التى تعمل عن طريق شل الطفيليات وقتلها، ويستخدم لعلاج بعض التهابات الدودة الطفيلية، وتستخدم اقراص الإيفرمكتين الفموية لعلاج الالتهابات الطفيلية في المسالك المعوية والجلد والعينين.

-ينتمي إيفرمكتين Ivermectin إلى فئة الأدوية المضادة للطفيليات.

-في السنوات الأخيرة أثبت العقار فعاليته في المختبر ضد مجموعة واسعة من الفيروسات، وتم تحديده كمثبط للتفاعل بين بروتين لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV-1) (IN) وبروتين الاستيراد (IMP) α / β1 المسؤول عن الاستيراد النووي.

-كما أظهر فعاليته في محاربة الحمض النووي لفيروس حمى الضنك، وفيروس غرب النيل، وفيروس التهاب الدماغ الخيلي الفنزويلي.