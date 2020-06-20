10 معلومات عن مدينة الحمام بمطروح وإجراءات مواجهة فيروس كورونا

في الوقت الذى يعمل أهالى مدينة الحمام فى الزراعة بيدٍ، يواجه أبنائها جائحة كورونا بيدٍ أخرى، فى ظل تكثيف الجهود مع الأجهزة التنفيذية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وتكثف مدينة الحمام جهودها، لمنع انتشار فيروس كورونا، من خلال أعمال النظافة والرش والتعقيم للمنشآت، والأحياء.

وتنشر "الوطن"، 10 معلومات عن مدينة الحمام بمطروح، والإجراءات التى تتخذها فى مواجهة فيروس كورونا.

- يبلغ مساحتها 90 كم2.

- تضم 5 قرى بالإضافة إلى قرى بنجر السكر "الخريجين".

- من أكبر مدن الساحل الشمالى، وموقعها متميز بالقرب من الإسكندرية والبحيرة.

- تقع بها محمية العميد الطبيعية والتى أعلنتها منظمة اليونسكو العالمية عام 1981 محمية ثم وزارة البيئة.

- مقر قاعة محمد نجيب العسكرية.

- المهنة سكانها الأصلية هى الزراعة وتربية المواشى.

- يواجة مركز ومدينة الحمام جائحة كورونا بالرش للشوارع والمنشآت.

- حملات نظافة يومية للأحياء والعزب لمنع إنتشار كورونا.

- يلتزم أهالى الحمام بتوقيتات الحظر فى الشوارع ومواعيد غلق المحلات.

- تعد مدينة الحمام من أقل المدن إصابة بفيروس كورونا على مستوى محافظة مطروح.