ضبط المتهمين بسرقة محل ذهب في القناطر

تمكنت أجهزة الأمن والبحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، من كشف غموض واقعة السطو على محل ذهب في القناطر الخيرية.

وتبين أن وراء الواقعة، "عماد ع ا" 23 سنة، عامل، و"هيثم ع س" 30 سنة، سائق، مقيمان القناطر وسائق غافلا المجني عليه، واستوليا على كمية من المصوغات الذهبية. ألقي القبض على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات.

وكان تلقى العميد إبراهيم الطويل مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، بلاغا من من سامي ر ع، صاحب محل مصوغات ذهبية بالقناطر، بقيام أحد الأشخاص بمغافلته وسرقة بعض المشغولات الذهبيه نحو 25 جراما.

جرى ضبط المتهمين، واعترفا بارتكاب الواقعة، حيث جرى بإرشادهما ضبط المشغولات المسروقة.

أقر المتهمان في التحقيقات بالواقعة، مؤكدين أنهما طلبا من صاحب المحل تشكيلة من المشغولات لشراء هدية لخطيبة أحداهما، على أن يقوم الآخر بمشاغلة المجني عليه والاستيلاء علي أي مشغولات ذهبية.