تعليم القليوبية: قبول 1000 اعتذار من مراقبي الثانوية العامة

أكد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن امتحانات الثانوية العامة ستجري هذا العام في ظل ظروف استثنائية لم تشهدها البلاد من قبل في ظل مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيرا إلى أن لجنة تظلمات الملاحظين للامتحانات قبلت مايقرب من 1000 اعتذار من الممعلمين طبقا للضوابط الخاصة بهذا الأمر.

أضاف عجلان، أنه على الفور تم إخطار المديرية بالبديل من المراقبين عوضا عن الملاحظين المعتذرين وتم توزيعهم علي اللجان المختلفة، استعدادا لبدء الامتحانات الأحد المقبل دون أي مشاكل، مشير إلى أن المشاركة في التمتحانات هذا العام مهمة وطنية خاصة في ظل الظروف الحالية.

أوضح عجلان انه قام اليوم بتفقد مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة، للتاكد من تنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير وتنفيذ التعليمات الواردة من الوزارة بكل دقة و سرعة وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المركز وجميع اللجان بحضور هشام الخطيب رئيس المركز ونوار شمخ مدير إدارة المخازن بالمديرية ومسؤول مركز توزيع الاسئله الثانوية العامة.

أضاف عجلان انه يبلغ عدد الطلبة والطالبات 42343 ويبلغ عدد اللجان الأساسية 112 لجنة وعدد اللجان الاحتياطية 12 لجنة فى حين يبلغ عدد الطلبة للجان الدبلومات الفنية 50743 طالب وطالبة، وعدد اللجان 172 لجنة.

كما وجه عجلان بتطهير المدارس قبل وبعد الامتحانات يوميا والتأكد من التزام الطلبة والطالبات بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بغرف الصحة المدرسية وتجهيزها بالبدل الوقائية ، مضيفا على ذلك الاهتمام بتواجد بوابات تعقيم بداخل المدارس لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين، وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها.

واكمل عجلان أن خطة الاستعدادات تضمنت مجموعة من الآليات لتنظيم وتأمين اللجان من خلال زيادة عدد أفراد الأمن الإداري المكلفين بتأمين اللجنة من الداخل، علاوة على توفير سبل الأمان لمواجهة الغش وذلك بجانب خطة مديرية الأمن لتأمين اللجان من الخارج.