يشارك بها 350 طبيبا.. تفاصيل عيادة نفسية "أونلاين"

كشف المهندس محمد علاء، المدير التجاري للعيادة "الأونلاين"، عن تفاصيل افتتاح أول عيادة نفسية على الإنترنت، مشيرا إلى أن المجتمعات الشرقية تتعامل مع المرض النفسي على أنه وصمة عار، ولهذا يتخوف البعض من التوجه إلى الأطباء النفسيين عندما تقابلهم مشكلة نفسية خوفا من نظرة المجتمع.

وأشار "علاء"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، إلى أن توفير آلية للحصول على العلاج دون الحاجة إلى معرفة أحد هو هدف العيادة "أونلاين"، لافتا إلى أن الشخص الذي سيدخل على الموقع ليس في حاجة إلى تسجيل بيانات حقيقية عنه.

وأضاف أن الشخص يستطيع التواصل مع الطبيب عبر "الفيديو كونفرانس"، موضحا أن هناك 350 طبيبا نفسيا مشتركا في هذه الخدمة، كاشفا أن عدد المترددين على العيادة عبر الموقع زاد بنسبة 50% منذ بداية جائحة كورونا، أكثرهم من فئة الشباب، ويعانون من القلق والتوتر والوسواس، فضلا عن زيادة حالات العنف الأسري.