إلغاء العيادات الخارجية بمستشفي بني سويف الجامعي لمنع انتشار كورونا

قرر الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، اليوم، إلغاء جميع العيادات الخارجية باستثناء أربع عيادات فقط وهي عيادات الأطفال والجراحة العامة وأمراض النساء والباطنة، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

من جانبه، قال الدكتور محمد شعبان مدير المستشفى الجامعي، أنه طبقا للقرار يتم تشغيل عيادة الجراحة العامة والأطفال والباطنة والنساء، أيام السبت، الاثنين، الأربعاء، لمنع التكدس بالمستشفى حفاظا على حياة المرضى من الإصابة، وتنفيذا لخطة الدولة في مجابهة هذا الفيروس الخطير.

وأكد على أن عدد حالات الكشف في كل عيادة على 50 كشفا، وأن يقتصر عرض الحالات على العيادات الخارجية فقط، مشددا على عدم السماح بأي حال من الأحوال دخول المرضي الخارجي إلى الأقسام الداخلية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة الوقائية لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، وفي إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة للتصدي له وحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة.