استئناف العمل في العيادات الخارجية بمعهد الأورام اليوم

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم رئيس جامعة القاهرة، إن معهد أورام القاهرة، سيستأنف اليوم (الثلاثاء)، استقبال المرضى بالعيادات الخارجية التابعة للمعهد، بعد الانتهاء من جميع أعمال التعقيم للمعهد، مساء أمس.

وكشف الدكتور محمود علم الدين، فى تصريحات، لـ«الوطن»، أن الجامعة تواصل عمليات التعقيم والتطهير لمعهد الأورام، مؤكداً أن هناك التزاماً كاملاً بالمعايير التى وضعتها وزارة التعليم العالى ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بشأن التعقيم.

وأوضح «علم الدين» أنه يجرى حالياً استكمال عمليات المسح الطبى للأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والعاملين الإداريين، لافتاً إلى أنه تم المسح الطبى لـ1600 طبيب وعامل وممرض من قِبل وزارة الصحة. من ناحية أخرى، قررت جامعة عين شمس، غلق الوحدة الرابعة بقسم أمراض النساء والتوليد، بمستشفيات جامعة عين شمس «الدمرداش»، وعدم استقبال حالات جديدة بها، بعد ثبوت نتائج إيجابية إصابة طبيب امتياز بالوحدة بفيروس كورونا المستجد، نتيجة اختلاطه بوالده المصاب خارج المستشفى.

كما أقرت الجامعة تنظيف وتطهير المستشفى بالكامل ورشّه بالمطهرات، بواسطة المعدات والفرق المدربة الخاصة بذلك، وحصر جميع المخالطين لطبيب الامتياز بالأماكن التى كان المرضى والأطباء والتمريض والعمال والإداريون موجودين بها، وعددهم ٧٩ مخالطاً، لفحصهم، وجاءت جميع النتائج سلبية حتى يوم الأحد الماضى.

وتابعت أنه تم استكمال فحص ٦٩ عينة إضافية للعاملين بالمستشفى رغم عدم التخالط المباشر للطبيب المذكور بمستشفى عين شمس التخصصى وفى انتظار النتائج.