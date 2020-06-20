لموظفي الجهاز الإداري بالدولة.. 4 خطوات لمعرفة استحقاقك للترقية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم السبت عن بدء تشغيل التطبيق الإلكتروني الذي يستطيع من خلاله الموظفون بالجهاز الإداري للدولة، التعرف على مدى استحقاقهم للترقية في أول يوليو المقبل.

ويستطيع الموظف عبر التطبيق التعرف على ذلك من خلال الخطوات التالية:

1-الدخول على اللينك التالي .. http://Promotion.caoa.gov.eg

2- عليك ملء الخانات داخل التطبيق ببياناتك الوظيفية الصحيحة والرسمية .

3- في نهاية التطبيق وبعد ملء جميع البيانات ستظهر لك خانة النتيجة.

4-الاستحقاق بنعم تستحق أو لا تستحق.

جدير بالذكر أن هذه الترقيات تخص أكثر من 250 ألف موظف من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وكان الجهاز قد أصدر مؤخرا القرار رقم (101) لسنة 2020 بشأن ترقية الموظفين ونص على أن يرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2020 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، وفقًا للجدول المرفق بالقرار اعتبارًا من 1/7/2020، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.

كما نص القرار أيضًا على أن يُرقى شاغلوا الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30/6/2020 إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).

ويستحق الموظف اعتبارًا من 1/7/2020، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي، أيهما أكبر.علمًا بأن الترقيات طبقًا لأحكام هذا القرار وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوفر فيهم مانع من موانع الترقية في 30/6/2020 وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.

من الجدير بالذكر أن رئيس الجهاز أصدر أيضا القواعد التنفيذية للقرار في الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2020، تسترشد به الوحدات الإدارية عند تنفيذ الإجراءات اللازمة للترقية.