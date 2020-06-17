التنظيم والإدارة: الترقيات من العام المقبل تعتمد على تقارير الأداء

تحدث الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حركة الترقيات التي أعلنها الجهاز مؤخرًا، مؤكدا أنها كانت تسمى قديمًا الرسوب الوظيفي، لافتًا إلى أنه صدر قرار للترقيات عام 2019، وقرار آخر العام الجاري، لترقيات الموظفين، وإعطاء كل ذي حق حقه.

ولفت الشيخ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إلى أن قرار ترقية صدر بمرور المدد البينية، وليست قرارات رسوب وظيفي، مشيرًا إلى أنه بدأ من العام المالي الجاري والمقبل، أن الترقية ستعتمد على الأداء، وأن الترقيات ستكون بناء على الآداء، مع ضرورة توافر السنوات، ثم النظر لمستويات الأداء المختلفة.