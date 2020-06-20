للعام الثامن.. الجامعة البريطانية تحصد جائزة التميز من جمعية مهندسي البترول

حصل نادي (SPE Chapter) الخاص بطلاب قسم هندسة البترول وتكنولوجيا الغاز، بالجامعة البريطانية في مصر، على جائزة التميز للعام الدراسي 2020، من جمعية مهندسي البترول العالمية، وذلك للعام الثامن على التوالي، في مسابقات الأنشطة الطلابية على مستوى أقسام هندسة البترول وغيرها حول العالم، طبقاً لما قام به فريق النادي من أنشطة متميزة وابتكارات.

ومن جهته، هنأ الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، عميد كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة، والطلبة الفائزين، على حصولهم على هذه الجايئزة للعام الثامن على التوالي والذي جاء نتاجاً لجهدٍ كبير يعكس ما تقدمه الجامعة لطلابها من علوم متطورة، وهو ما يمكنهم من المنافسة في كافة المسابقات العالمية ورفع مكانة مصر العلمية على مستوى العالم.

وقال الدكتور عطية عطية، عميد كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة البريطانية في مصر: "يعد فوز طلاب نادي (SPE Chapter) بالجامعة البريطانية، بجائزة التميز للمرة الثامنة على التوالي، انعكاسا لتميز الجامعة البريطانية، في التعليم والتعلم والبحث العلمي وتنمية المجتمع والابتكارات، بالإضافة للعلاقات القوية مع صناعة النفط والغاز في مصر".

وأوضح "عطية" أن جائزة التميز، تمنحها جميعية مهندسي البترول العالمية، لأفضل 20% من الأندية الطلابية على مستوى العالم، وذلك من إجمالي 368 ناديا في معظم الجامعات بالعالم، حيث توزع في مؤتمر عام بشكل سنوي منذ أن تأسست في الولايات المتحدة عام 1957.

وأشار إلى أن جمعية البترول العالمية، تستهدف جمع ونشر وتبادل المعارف التقنية المتعلقة بالاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز، من أجل تحقيق أكبر استفادة من الطاقة، كما توفر فرص للمهنيين لتعزيز كفاءتهم الفنية والمهنية.

يذكر أن جمعية مهندسي البترول، هي منظمة دولية جرى تأسيسها عام 1957، بالولايات المتحدة الأمريكية، وتقوم بجمع الخبراء والمهنيين والباحثين والمهندسين والطلاب في مجال النفط تحت قبة واحدة، حيث تصل بين تلك المجموعات المختلفة من خلال الفعاليات الأكاديمية والاجتماعية، و يبلغ عدد الطلاب المشاركين بالجمعية 70 ألف طالب ممثلين لـ368 ناديا طلابيا، منتشرين في 130 دولة حول العالم.

كما تضم الجمعية ما يقرب من 168 ألف عضو على مستوى العالم، منهم 99174 من المهندسين والجيولوجيين والعلماء والباحثين من 144 دولة.