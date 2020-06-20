خبير مياه سوداني: بناء إثيوبيا لسد النهضة "أمر مسيس"

قال الدكتور أحمد سليمان خبير المياه السوداني، إن ملف سد النهضة من الملفات الشائكة جدا، مشيرا إلى أن هناك حلولا كثيرة لحصول إثيوبيا للطاقة دون الحاجة لبناء السدود أو ما يسمى بالطاقة الكلاسيكية حيث تقع إثيوبيا على مرتفع عالٍ عن الأرض.

وأضاف سليمان، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع بفضائية extra news، أن بها سرعة رياح تصل إلى 120 كم في الساعة في بعض المناطق فمن الممكن أن تتيح إثيوبيا المبالغ نفسها التي خصصتها لبناء السد، وأن تبني أكبر محطة رياح، مؤكدا أن بناء إثيوبيا لسد النهضة "أمر مسيس" أكثر من احتياجها لتوليد الطاقة.

وأشار إلى أنه وفقا للمعايير الدولية في إقامة السدود في العالم كله في الأنهار ذات الدول المشتركة تقوم بالتنسيق الكامل بين الدول في التصميم أو التخزين، مؤكدا أن عملية ملء السد بدأت بتعنت كبير جدا، وفيه فرض للهيمنة على جزء كبير مشترك بين الدولة الإثيوبية والدول الأخرى.

وأكد خبير المياه السوداني أنه يجب التنسيق في المياه المشتركة بين الدول ويجب أن يكون فيه محاصصة هندسية ومحاصصة في التقسيم العادل للمياه أو التنفيذ أو الملء.