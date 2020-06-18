الفقي: بعض القوى تدعم أثيوبيا في الخفاء من أجل إفشال مفاوضات سد النهضة

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية والمفكر السياسي، إن هناك من يغذي إثيوبيا ويحقن في ذهنها بعض المواقف المعادية لمصر، خاصة في أزمة سد النهضة، كما أن هناك قوى في المنطقة صاحبة مصلحة في ألا تصل مصر وإثيوبيا إلى حل ويرون أن مثل هذه المشكلة إذا ظلت ساخنة ومشتعلة فهي استنزاف للطرفين وللطرف المصري بالدرجة الأكبر.

وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة "أم بي سي مصر"، أنه لا بد من استخدم كل القوى الصديقة والشقيقة للطرفين في الوساطة، لأن مشكلة بهذه الطريقة لن تحل بسهولة، مؤكدًا أن امتناع إثيوبيا عن الذهاب إلى واشنطن كان بإيحاء من بعض القوى ذات تأثير على الحكومة الإثيوبية، فمصر والسودان وإثيوبيا كانوا قد اقتربوا من التوقيع على اتفاق في واشنطن قبل أن تنسحب إثيوبيا بشكل مفاجئ.

وأشار المفكر السياسي، إلى أنه يبدو أن بعض القوى التي تدعيم إثيوبيا في الخفاء هي من أوعزت لهم بالانسحاب من المفاوضات، كما أنه لا يمكن لأثيوبيا أن تبيع مياه نهر النيل لأنه موجود منذ آلاف السنين.