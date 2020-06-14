"الري": أثيوبيا لا زالت متعنته في كثير من النقاط حول سد النهضة

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إنه تم تكليف السودان بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة بناء على ملاحظات البلدان الثلاثة "مصر والسودان وأثيوبيا" على أن يعود الأطراف الثلاثة للتفاوض بعد ظهر الاثنين 15 يونيو لمناقشة المسودة وتقييم مسار التفاوض وبالتالي الخطوات اللاحقة، حتى تكون هناك فرصة لتقييم نتائج الاجتماعات الاخيرة .

وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أن الجانب السوداني منذ البداية تبنى مبادرة فحواها أن يتم التوفيق بين الجانبين المصري والاثيوبي وتقريب وجهات النظر مع التأكيد أن السودان ليس وسيطا فقط بل له حقوقه وطرف أصيل في التفاوض حول الازمة بشكل مباشر.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الري، أن الجانب الاثيوبي لازال يبدي تعنتاً واضحاً في كثير من النطاق الرئيسية كاشفاً أن المفاوضات الاخيرة من المفترض أن لا تبدأ من نقطة الصفر فهي امتداد لجهود تسع سنوات آخرها كانت اجتماعات يناير الماضي برعاية البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية وكان من المفترض أن يوقع الاتفاق في فبراير وهي نقاط وصلنا إليها بعد مفاوضات مضنية ولكن أديس أبابا لم تشارك في النهاية وإبداء لحسن النية وقعت مصر على الاتفاق بأحرفها الأولى.