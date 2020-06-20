تسجيل 7889 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تسجيل 7889 إصابة جديدة بالفيروس خلال الــ 24 ساعة الماضية في عموم البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 576 ألفا و952 إصابة.

وأوضح المركز الروسي، اليوم، أن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 إقليما ومنطقة في روسيا، مشيرا إلى تسجيل 161 وفاة جديدة جراء الفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 8002 وفاة.

وأضاف المركز الروسي، أن 10 آلاف و186 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، ليتجاوز إجمالي المتعافين في روسيا 334 ألف حالة.

مسؤولة روسية: تماثل 2115 شخصا للشفاء من كورونا في موسكو خلال 24 ساعة

من جانبها، أعلنت نائبة عمدة موسكو، أنستاسيا راكوفا، اليوم، تماثل 2115 شخصا للشفاء من كورونا المستجد في العاصمة الروسية خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، عن راكوفا، قولها: "إن عدد حالات الشفاء آخذة في الزيادة، فبعد تعافي 2115 شخصا، ارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى أكثر من 134 ألفا و549 شخصا".

ونوهت نائبة عمدة موسكو، بأن المتعافين من الفيروس بإمكانهم التبرع بالبلازما.