طرح "ارتباك أعصاب" للمطربة الفلسطينية روان عليان على "يوتيوب"

طرحت شركة "لايف ستايلز ستديوز" أحدث أغنيات الفنانة الفلسطينية روان عليان بعنوان "ارتباك اعصاب" في تعاون جديد بينهما.

صدرت الأغنية على طريقة "الفيديو كليب"، عبر قناة لايف ستايلز ستديوز على "اليوتيوب"، بالإضافة إلى أهم المنصات الرقمية الفاعلة في الوطن العربي.

وظهرت "روان" بخمس إطلالات شبابية، تنوعت بين "سبور شيك" و"الكاجوال"، وتم تصوير الكليب مطلع شهر مارس الماضي، داخل استديوهات شركة Retina Films في لبنان، تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد.

وجاءت أغنية "ارتباك أعصاب" باللهجة المصرية، بقالب غنائي سريع على إيقاع المقسوم، وحملت كلمات خالد ممدوح وألحان مصطفى الشعيبي وتوزيع توما.