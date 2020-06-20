"مصلحتنا واحدة".. خبير مياه سوداني: مصر تدير ملف سد النهضة بحكمة

أكد خبير المياه السوداني أحمد سليمان، أن السلطات المصرية، تدير أزمة سد النهضة بحكمة كبيرة، موضحا أن بناء سد النهضة "أمر بالغ الأهمية"، نظرا لأنه يوفر أكثر من احتياجات أثيوبيا من توليد الكهرباء.

ووجه "سليمان"، ببرنامج "الآن"، على قناة extra news، رسالة للدولة المصرية، قائلا "يجب إدارة ملف سد النهضة بحكمة كبيرة وعدم الانجراف إلى استفزازات لأن هناك من يتربص بهذا البلد المبارك، ويجب اتحاد مصر والسودان معا، فالوحدة في الرأي بهذه القضية مهمة جدا لأن المصلحة واحدة، والاطلاع على كل الخرائط والتصميمات الهندسية وفقا لجدولة عادلة لا تضر بمصلحة اي دولة من الثلاث، ويكون الملء تدريجيا حتى لا يؤثر على مصر والسودان".

وأضاف أنه وفقا للمعايير الدولية الخاصة ببناء السدود، يجب أن يكون هناك تنسيق كامل بين الدول، وتحديد حصة كل دولة في التصميم أو التخزين، ولكن عملية ملء سد النهضة كان بها تعنت وهيمنة من الجانب الأثيوبي.