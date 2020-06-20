وزيرة الثقافة: جوائز الدولة تظاهرة براقة للاحتفاء بالمبدعين

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الترتيبات النهائية والإجراءات الاحترازية، استعدادا لعقد اجتماع المجلس الأعلى للثقافة للتصويت على جوائز الدولة، والمقرر له ظهر السبت 20 يونيو في المسرح الكبير بدار الأوبرا.

وحرصت وزيرة الثقافة على اختبار وتجربة أجهزة التصويت الالكتروني والتأكد من كفاءتها حرصًا على إتمام العملية بالشكل الأمثل واللائق بهذا الحدث الهام.

وأشادت "عبد الدايم" بالإجراءات الوقائية التى شملت بوابات التعقيم الذاتي والمطهرات والماسكات الطبية، إلى جانب نظام جلوس الحضور والذي يراعي المسافات الآمنة، حفاظًا على السلامة العامة.

وقالت إن جوائز الدولة هى الأقدم والأعرق فى مصر وتعد تظاهرة براقة للاحتفاء بالمبدعين الذين يشكلون عقل الأمة وقوتها الناعمة وأحد صيغ عرفان الوطن بجهودهم، مؤكدة أنها تعكس ملامح المشهد الثقافي الخصب للمجتمع.

وتابعت وزير الثقافة أعمال تشييد مسرح الساحة الخارجية الذي تنفذه دار الأوبرا لاستقبال العروض حال استئناف النشاط، مؤكدة أن التجهيزات الجارية تراعي التقنيات المطلوبة لاقامة مختلف العروض، مشيرة إلى أن استثمار المساحات المفتوحة فى إقامة مسارح يبرز جمال المعالم المصرية، ويعد أحد الأساليب لتطوير الخدمات الثقافية والفنية الهادفة إلى نشر الوعي وتنمية الوجدان والارتقاء بالذوق العام.