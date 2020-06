وزير قطاع الأعمال يتابع مشروع إحياء فندق الكونتيننتال بـ1.7 مليار جنيه

في إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة الخديوية نظرا لما تتميز به المنطقة من تراث معماري متميز، عقد السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا بشأن إعادة إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي بميدان الأوبرا وسط القاهرة، مع السيدة/ ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس/ عادل والي العضو المتفرغ للشؤون الفنية بالشركة القابضة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الخطة التي تتبناها الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لإحياء فندق الكونتيننتال، والتي تشمل توثيق كامل لكافة فراغات الفندق والمبنى من قبل الوحدة الإنتاجية التابعة لوزارة السياحة والآثار، وكذلك تكويد وحفظ كافة الجداريات والأعمال الفنية، والأسوار والأعمال والمشغولات الحديدية (الفورفورجية) لإعادة استخدامها في المشروع الجديد وهو ما سيعمل على إعادة الطابع المميز للفندق والمبنى.

وتم إعداد التصميمات الخاصة بالفندق على نفس الطراز المعماري المميز وبنفس ارتفاعاته الاصلية التي أنشأ عليها في عام 1870 مع مراعاة البصمة البنائية للمبنى الأصلي وحدوده الخارجية، بالإضافة إعادة البناء طبقا لواجهاته التاريخية، مع المحافظة على الواجهة المطلة على شارع عدلي وربطها ودمجها مع التصميم على الواجهات التي تم اعداداها والتي تتسق مع الطابع المعماري المميز للمبني.

يشار إلى أن الفندق بدأ إنشائه عام 1866، ثم تم تطويره وتغيير اسمة إلى جراند كونتيننتال عام 1908.. وقد شهد الفندق أحداث تاريخية هامة ويعتبر ثانى فندق بعد فندق شبرد تم بناؤه وقت افتتاح قناة السويس في الستينات من القرن التاسع عشر.

كان قد تم عقد العديد من الاجتماعات مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والتي أسفرت عن موافقة الجهات المعنية على ما تم من تصميمات معمارية للفندق و المعدة من قبل الشركة القابضة للسياحة والفنادق مع الاحتفاظ بالواجهه المطلة على شارع عدلي وربطها بالفندق الجديد.

وعلى التوازي مع الأعمال والدراسات الهندسية تم الانتهاء من أعمال الهدم لمبنى الفندق المتهالك، والصادر له رخص هدم كلي رقم 12/01/16/4 تاريخ 31 يناير 2016 كمنشأ آيل للسقوط ويمثل خطورة داهمه على الأرواح.

هذا ويتكون المشروع المستهدف إنشاء فندق بدرجة نجومية خمس نجوم Business Hotel و بطاقة إجمالية 250 غرفة وجناح، بالإضافة إلى مجموعة من القاعات والمطاعم ونادي صحي (سبا) وجيم ، وعدد ثلاثة أدوار تحت الأرض كأماكن لانتظار السيارات بطاقة استيعابية 691 سيارة، كذلك يتضمن المشروع مجموعة من المحلات التجارية لخدمة المنطقة وتتكامل مع الخدمات الخاصة بالفندق، وذلك بتكلفة تقديرية نحو 1.7 مليار جنيه.

كما تطرق الاجتماع إلى أعمال التفاوض الجارية مع المستأجرين من خلال اللجنة المشكلة من الشركة القابضة والممثل بها عدد من الجهات المعنية وممثلي شاغلي المحلات، والمختصة بوضع آليات التعويضات للشاغلين وفقا للضوابط التي حددها قرار رئيس مجلس الوزراء.

وكان السيد الوزير قد ناقش خلال اجتماعه مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مطلع الشهر الجاري، مشروع إحياء فندق الكونتيننتال والتصور المقترح، وذلك لبحث التعاون والتنسيق في هذا الشأن.

