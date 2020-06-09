"قطاع الأعمال" تطلب 60 ألف جنبه لشراء بوابة تعقيم.. والتخطيط:قدموا طلب

طالب عوني عبد الصادق، أمين عام مركز المعلومات بوزارة قطاع الأعمال العام، مسؤولي وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بتخصيص مبلغ 60 ألف جنيه لشراء بوابة تعقيم ذاتي، لوضعها على بوابات المركز لتعقيم الموظفين قبل دخولهم المقر، فى إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا المُستجد.

من جانبها، ردت وزارة التخطيط على الطلب، بضرورة تقديم طلب عبر المنظومة الإلكترونية للبت في هذا الأمر.

وأوضح ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة وزارة قطاع العمال العام والجهات التابعة لها، أن قانون التأشيرات العام للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2019، ينص على أنه لا يجوز التعاقد على أعمال جديدة خلال الربع الرابع من العام المالي، حيث يُعد ذلك استنزافًا للمال العام.

وأشار إلى أن تقديم الطلب عبر المنظومة الإلكترونية لا يتطلب الكثير من الوقت أو الجهد، ويتم الرد على الطلب خلال 36 ساعة وبحد أقصى 7 أيام.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب "الجميع يعلم أسلوب حرق الموازنة، فالكثيرون يلجأون لتنفيذ مشروعات فى نهاية السنة المالية لإنفاق المخصصات التى تم تخصيصها في الموازنة، ولكن نحن فى ظروف استثنائية، ويجب أن يكون هناك مزيدًا من المرونة، وبالتالي أدفع 60 ألف جنيه لشراء بوابة تعقيم أفضل من أن يُصاب أحد الموظفين بالفيروس، ووقتها ستنفق عليه الدولة أموال طائلة للمرتبات والعلاج".