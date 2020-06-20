السيسي: الجيش قادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن

أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية، بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، حسبما ذكرت قناة "إكسترا نيوز".

وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أكد خلال تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية في المنطقة الغربية العسكرية أن الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة.

وأضاف راضي، أن الرئيس السيسي قال: "الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد.. يحمي ولا يهدد، وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن".