"العمال": عودة المصريين من ليبيا بهذه الصورة المشرفة تضاف لإنجازات السيسي

قال مجدي البدوي، نائب اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن عودة العمالة المصرية من ليبيا، يؤكد أن مصر لن تنسى أبناءها، وهذا شهدناه ولمسناه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة مصر.

وأضاف البدوى، لـ"الوطن"، أن ما حدث خلال 48 ساعة انتصار يحسب للدولة المصرية وأجهزتها، وأن ما يحدث دومًا في عدم التهاون في حق أي مصري مقيم خارج الأراضي المصرية، ونرى ذلك بأنه علامة مضيئة في تاريخ مصر، وإرساء قاعدة احترام العمالة المصرية .

وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام، إلى أن عودة المصريين بهذه الصورة المشرفة تضاف إلى إنجازات الرئيس السيسي ومواقفه الخارجية التي تخرج من قيادة حكيمة أدركت حماية المواطن وحفظت له حقوقه ورفضت التهاون فيها، أو التقليل من شأنه.