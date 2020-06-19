عمال البناء والأخشاب: مصر فى عهد السيسي لا تترك حقوق أبنائها

قال عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، إن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا تترك حقوق أبنائها تضيع هدرا، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود بين الجهات المختلفة من أجل محاسبة كل من تعدى على هؤلاء العمال.

وأضاف الجمل، في تصريحات له: "جميعا شعرنا بالفخر بعدما تمكنت الدولة من استعادة أبنائها، وهو ما يؤكد قوة مصر وعودتها لمكانتها الكبيرة بين دول المنطقة والعالم".

وكانت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، في بيان لها، قد أشادت بجهود الدولة في استعادة العمال المختطفين بليبيا على يد جماعة إرهابية، مؤكدة أن ما قامت به الدولة يؤكد حرصها على حفظ أبنائها بالداخل والخارج، وخير دليل على مكانة مصر وقدرتها في مواجهة أي اعتداء على مواطنيها.