 حملات نظافة وفض الأسواق العشوائية بمدينة الإسماعيلية

أعلن العميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أنه تم اليوم، تكثيف حملات مكافحة الحشرات بجهازالضباب، والمتابعة الميدانية لفض الأسواق العشوائية والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين بنطاق القرى التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية.

وأشار "حمزة"، إلى شن حملات لمكافحة الحشرات بجهاز الضباب وفض سوق الجمعة، مؤكدا على استمرار الحملات على مدار اليوم بالتنسيق مع مركز شرطة الإسماعيلية ومتابعة إصلاح انسداد مطبق بطريق المشروع بواسطة فنيي الشركة القابضة وبإشراف إبراهيم مطر رئيس قرية نفيشة وأسامة عبدالسلام سكرتيرعام القرية.