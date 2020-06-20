الحشد الشعبي يحبط عملية تسلل لداعش في قرية ببعقوبة

أحبط الحشد الشعبي العراقي، اليوم، عملية تسلل لتنظيم داعش الإرهابي في قرية شمال شرق بعقوبة.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن مصدر أمني قوله: "إن قوة من الفوج الثالث لواء 23 في الحشد الشعبي، أحبطت عملية تسلل لداعش قرب قرية علياوة بأطراف خانقين شمال شرق بعقوبة".

وأضاف المصدر، أن العملية أسفرت عن إصابة إرهابي بحسب المؤشرات الأمنية.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الحشد الشعبي تنفيذ قوة مشتركة من اللواء 41 ومغاوير قيادة عمليات سامراء، عملية دهم وتفتيش وتمشيط للبساتين والمنازل في منطقة تل البتار التابعة لناحية يثرب جنوب سامراء