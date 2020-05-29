"الحشد الشعبي" يسيطر على أكبر معقل لـ"داعش" شمالي بعقوبة

أعلن الحشد الشعبي العراقي، اليوم، السيطرة على أكبر معقل لتنظيم داعش الارهابي شمال شرق بعقوبة.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن مسؤول إعلام الحشد الشعبي صادق الحسيني قوله، إن قوات الحشد الشعبي ومن خلال العمليات النوعية التي نفذت وبدعم من القوات الأمنية وبإسناد الطيران الحربي تمكنت من السيطرة على أكبر معقل لداعش في حوض حمرين شمال شرق بعقوبة والذي يضم معامل وورش للتفخيخ وصناعة العبوات الناسفة، مشيرا إلى أن حوض حمرين مؤمن حاليا وبشكل كامل.

وأضاف أن العمليات الاستباقية للحشد الشعبي لعبت دورا محوريا في قطع ممرات تسلل داعش إلى حاوي العظيم على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.

في سياق متصل، أفاد مصدر أمني عراقي بأن قوة أمنية مشتركة تمكنت من قتل أحد أرهابيي داعش بعد محاصرته داخل مضافة تعود لداعش جنوب ناحية كنعان شرق بعقوبة، مشيرا إلى أن القوات المشتركة تواصل عمليات تمشيط للقرى والبساتين المحيطة بالناحية لمنع إرهابيي داعش من تحقيق تقدم في المنطقة.