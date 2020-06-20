بعد إعلان قائمة 2019.. أبرز الفائزين بجوائز الدولة في العلوم الاجتماعية

أعلنت وزارة الثقافة أسماء الفائزين بجوائز الدولة، اليوم، على هامش الاجتماع الـ64 للمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى.

عقد الاجتماع، في إطار مجموعة من التدابير الاحترازية والوقائية، التي اتخذتها وزارة الثقافة، لتحقيق أقصى درجات الوقاية، فى ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا، بسبب فيروس كورونا، كما أن حضور الاجتماع سيكون مقصورا على أعضاء المجلس، الذين يحق لهم التصويت، لاختيار الفائزين بجوائز الدولة، والبالغ عددهم 36 عضوا.

وخصص الاجتماع للتصويت على منح جوائز الدولة، النيل، والتقديرية، والتفوق فى المجالات الثلاثة الرئيسية: "الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية"، من واقع الأسماء التي جرى ترشيحها من لجان الفحص، والتي عملت على مدى الأشهر الماضية، إضافة إلى اعتماد الترشيحات الخاصة بجوائز الدولة التشجيعية، والتى أقرتها لجان الفحص الخاصة بها، في الفروع الُمعلن عنها.

وترصد "الوطن" أبرز الفائزين بالجوائز الثلاث في مجال العلوم الاجتماعية، خلال الأعوام الخمس الأخيرة، وهم كالتالي:

جائزة الدولة التقديرية

- في عام 2018، فاز الدكتور سعيد توفيق، والدكتورة سميحة القليوبي، والدكتور محمد أحمد غنيم.

- في عام 2017، فاز الدكتور شبل بدران، والدكتور أحمد رفعت، والمستشار عبد العزيز الجندى، والدكتورة سعدية بهادر.

- في عام 2016، فاز الدكتور شاكر عبد الحميد، ومصطفى لبيب عبد الغنى.

- في عام 2015، فازت الدكتورة عبلة حنفى عثمان، والدكتور مصطفى السعيد، والدكتور إسحق تاوضروس عبيد.

جائزة النيل

- في عام 2018، فاز الدكتور الدكتور مفيد شهاب.

- في عام 2017، فاز الدكتور مراد وهبه.

- في عام 2016، فاز الدكتور صبرى الشبراوى.

- في عام 2015، فازت الدكتورة ليلى تكلا.

جائزة التفوق

- في عام 2018، فاز جمال شقرة، وعاطف منصور، وهويدا سيد على.

- في عام 2017، فازت الدكتورة إلهام ذهنى، والدكتور عبد السلام أبو قحف.

- في 2016، فازت الدكتورة منى حجاج، والدكتور محمد شومان، واللواء نبيل لوقا.

- في 2015، فاز الدكتور عبد المجيد محمود، والدكتور خالد عزب.